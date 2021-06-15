***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.06.2021 16:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACN Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942411
BIST
17:481.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:488,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:4810,3637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0964
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:48511,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,02
|Açılış
|: 511,10
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MRSHL
|277,20
|4.987.241
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|10.338.404
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.321.765
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|BERA
|23,22
|40.077.159
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.682.524
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|15.884.480
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,20
|1.362.345.906
|% 0,92
|
|HALKB
|5,30
|1.230.428.704
|% 4,95
|
|THYAO
|14,49
|1.114.506.487
|% -0,89
|
|GARAN
|8,43
|1.104.012.583
|% 0,84
|
|KRDMD
|7,56
|782.490.796
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,20
|1.362.345.906
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,26
|556.075.196
|% 0,44
|
|HALKB
|5,30
|1.230.428.704
|% 4,95
|
|VAKBN
|3,79
|599.641.601
|% 3,27
|
|IHLGM
|1,26
|172.965.900
|% 4,13
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5385
|8,5401
|% 0,84
|
|Euro
|10,3570
|10,3607
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,9974
|12,0575
|% 0,73
|
|Frank
|9,4681
|9,5252
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2721
|2,2835
|% 0,91
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-6,47
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,75
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem