***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.06.2022 15:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033881
BIST
16:082.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 37,03
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0816,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0459
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0817,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0694
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:08976,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,45
|Açılış
|: 976,64
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,27
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PENTA
|496,60
|78.938.824
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.823.615
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.629.524
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,00
|324.848.759
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|249.680.053
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.914.834
|% -8,68
|
|AVTUR
|2,18
|2.229.885
|% -5,63
|
|MEPET
|3,32
|21.154.246
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|71.948.066
|% -5,04
|
|THYAO
|49,64
|3.140.262.146
|% -0,52
|
|SASA
|38,16
|1.631.186.240
|% 4,61
|
|KRDMD
|14,99
|1.330.419.371
|% 1,97
|
|SISE
|21,22
|1.281.366.466
|% 1,14
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,86
|922.993.695
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,78
|1.086.009.871
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,07
|840.950.549
|% 1,50
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,30
|190.456.557
|% 1,56
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4269
|16,4413
|% 0,28
|
|Euro
|17,6675
|17,6911
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6437
|20,7472
|% 0,14
|
|Frank
|17,0693
|17,1721
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3730
|4,3949
|% 0,26
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|8,95
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.448
|6.609
|6,04
|
|Yarım
|3.117
|3.197
|2,92
|
|Çeyrek
|1.563
|1.598
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,86
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23RYGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 493, 773 adet işlem
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16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 13 artarak (% 1.34 ) 2, 876
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16:21SEKFK
Yüzde 7.31 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 057, 639 adet işlem
-
16:20INDES
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 882 adet işlem
-
16:19DERIM
Yüzde 7.77 oranında artışla 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 851 adet işlem