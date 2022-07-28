***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.07.2022 08:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ILJ Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048404
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.002,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.002,17
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,52
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|382.311.228
|% 0,00
|
|TSGYO
|5,84
|34.304.444
|% 0,00
|
|YESIL
|1,46
|2.863.860
|% 0,00
|
|ULKER
|14,74
|43.119.913
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|382.311.228
|% 0,00
|
|TSGYO
|5,84
|34.304.444
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9021
|17,9081
|% 0,16
|
|Euro
|18,3574
|18,3974
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,7249
|21,8339
|% 0,25
|
|Frank
|18,6068
|18,7189
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7532
|4,7770
|% 0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|6,54
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.718
|6.806
|15,00
|
|Yarım
|3.273
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,30
|
Seans Raporu
18:10
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem