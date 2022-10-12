***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.10.2022 18:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071300
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
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|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
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3.591
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3.511
18:0518,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0221
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,1064
En Düşük
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18:05996,40
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|Açılış
|: 996,40
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|Önceki Kapanış
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
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|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
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|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
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|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5847
|% 0,00
|
|Euro
|18,0008
|18,0255
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,5191
|20,6220
|% 0,91
|
|Frank
|18,5278
|18,6394
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,94
|
|Altın Gr.
|996
|997
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.715
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,13
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|B. Petrol
|91,98
|91,98
|-2,31
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