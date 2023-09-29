***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.09.2023 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198149
BIST
'
16:108.349
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 130,63
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1027,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1048
|Açılış
|: 27,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1029,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0520
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:101.652,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.652,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.102.529
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.784.923
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|137.596.269
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.298.939.965
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,90
|5.037.862.086
|% 2,19
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|AKBNK
|33,56
|3.608.870.302
|% 4,74
|
|ZOREN
|5,70
|2.500.952.839
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|EKGYO
|8,06
|1.672.478.552
|% 0,50
|
|ODAS
|13,54
|2.179.902.209
|% 1,27
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4075
|27,4141
|% 0,37
|
|Euro
|29,0796
|29,0891
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4779
|33,6458
|% 0,47
|
|Frank
|29,9403
|30,1206
|% 0,42
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,24
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,71
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, SODSN, BALAT, IHAAS, SMART, ALCAR, INGRM, ISKUR, HATSN, ZOREN
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBTR, EUYO, CASA, MIATK, IHYAY
-
16:22
MNDRS, SODSN, FENER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında