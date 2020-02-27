***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHasan Turgay Ozaner Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 35 Bağımsız Üye DeğilAlpaslan Ensari Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.54 Bağımsız Üye DeğilTufan Deriner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.6 Bağımsız Üye DeğilMehmet Fevzi Çelebi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.86 Bağımsız Üye DeğilBURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821956BIST