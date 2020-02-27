***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 12:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hasan Turgay Ozaner Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 35 Bağımsız Üye Değil
Alpaslan Ensari Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.54 Bağımsız Üye Değil
Tufan Deriner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.6 Bağımsız Üye Değil
Mehmet Fevzi Çelebi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.86 Bağımsız Üye Değil
BURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821956
BIST
13:51111.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -3.213,76
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.944
13:516,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:516,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
13:51326,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,75
|Açılış
|: 326,74
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,21
|36.678.874
|% 9,18
|
|FMIZP
|49,90
|34.872.693
|% 8,20
|
|TSPOR
|5,37
|29.767.435
|% -11,97
|
|GSRAY
|3,48
|52.840.201
|% -11,45
|
|SNPAM
|5,60
|1.442.513
|% -11,11
|
|ALGYO
|15,90
|112.590.583
|% -10,67
|
|BJKAS
|2,50
|12.973.361
|% -10,07
|
|THYAO
|12,61
|1.267.307.073
|% -4,76
|
|ASELS
|27,82
|593.038.727
|% -4,07
|
|KRDMD
|2,82
|488.869.174
|% -3,09
|
|IHLGM
|1,32
|394.422.469
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,51
|243.416.920
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,32
|394.422.469
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,82
|488.869.174
|% -3,09
|
|EKGYO
|1,51
|243.416.920
|% -0,66
|
|THYAO
|12,61
|1.267.307.073
|% -4,76
|
|KARSN
|1,84
|150.002.872
|% -5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% 0,02
|
|Frank
|6,3270
|6,3651
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6393
|1,6475
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,18
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|19,06
|
|Yarım
|1.042
|1.068
|9,22
|
|Çeyrek
|522
|534
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|-0,94
|