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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 12:23
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hasan Turgay Ozaner Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 35 Bağımsız Üye Değil
Alpaslan Ensari Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 28.54 Bağımsız Üye Değil
Tufan Deriner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.6 Bağımsız Üye Değil
Mehmet Fevzi Çelebi Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.86 Bağımsız Üye Değil
BURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821956


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BALAT 2,72 362.647 % 9,68  
MEMSA 0,34 380.457 % 9,68  
OYAYO 3,21 36.678.874 % 9,18  
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Frank 6,3270 6,3651 % 0,82  
Riyal 1,6393 1,6475 % 0,28  
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Altın Ons 1.647 1.648 11,18  
Altın Gr. 327 327 2,68  
Cumhuriyet 2.164 2.197 16,00  
Tam 2.155 2.209 19,06  
Yarım 1.042 1.068 9,22  
Çeyrek 522 534 4,62  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,14  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 51,87 51,87 -0,94  
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