***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Global Yatırım Holding A.Ş. 3772944 TRY 26,60Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65Hasan Turgay Ozaner 3313737 TRY 23,36Tufan Deriner 2707796 TRY 19,09Alpaslan Ensari 2702116 TRY 19,05Atıf Cezairli 473391 TRY 3,34Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91TOPLAM 14184000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879492BIST