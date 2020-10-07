***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 20:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş. 3772944 TRY 26,60
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65
Hasan Turgay Ozaner 3313737 TRY 23,36
Tufan Deriner 2707796 TRY 19,09
Alpaslan Ensari 2702116 TRY 19,05
Atıf Cezairli 473391 TRY 3,34
Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91
TOPLAM 14184000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879492
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0907
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8900
En Düşük
7,7815
18:059,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1356
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2929
En Düşük
9,1278
18:05478,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,42
|Açılış
|: 478,23
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8801
|7,8885
|% 1,16
|
|Euro
|9,2739
|9,2877
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,1469
|10,1978
|% 1,40
|
|Frank
|8,5608
|8,6123
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|8,20
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,36
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,87
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,25
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO