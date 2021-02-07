***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2021 08:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
İrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu Direktör
Mustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları
Hamza Ay Fon Operasyon
Zeki Yılmaz Bireysel Kurumsal Operasyon
Lütfi Emre Cezairli Araştırma
Semra Yüksek Müfettiş
Alim Güçlü İç Kontrol
Serpil Dinçer Risk Yönetimi
Müge Çağlar Müşteri İlişkileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908000
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0778
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05411,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 411,44
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0556
|7,0580
|% -1,09
|
|Euro
|8,5025
|8,5127
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6741
|9,7226
|% -0,56
|
|Frank
|7,8223
|7,8695
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% -1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,10
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 25, 052.00 milyon TL de
-
17:58GSDHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 977, 047 adet işlem
-
17:57OZBAL
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 885, 054 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 499, 927 adet işlem