***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.03.2021 11:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Müge Çağlar +90 212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com SPF Düzey 3 Lisansı
Semra Yüksek +90 212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921708
BIST
12:521.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,37
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:528,3474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1479
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:529,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1504
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:52455,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,25
|Açılış
|: 455,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.721.018
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|72.811.295
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.524.846
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,15
|1.455.699
|% -7,71
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|VAKFN
|25,00
|9.773.343
|% -6,79
|
|FROTO
|194,20
|708.900.572
|% 4,97
|
|GARAN
|6,84
|504.828.248
|% -0,73
|
|THYAO
|12,52
|467.541.952
|% 0,32
|
|BJKAS
|7,75
|406.336.039
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,93
|381.913.575
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|381.913.575
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|117.760.770
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|504.828.248
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,09
|199.912.028
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,19
|125.032.105
|% 0,00
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3426
|8,3474
|% 1,80
|
|Euro
|9,7986
|9,8169
|% 1,54
|
|Sterlin
|11,4400
|11,4974
|% 1,78
|
|Frank
|8,8127
|8,8658
|% 1,47
|
|Riyal
|2,2161
|2,2272
|% 1,77
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,63
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|38,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|34,55
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|16,71
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,36
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|-0,29
|