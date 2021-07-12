***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2021 15:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN TURGAY OZANER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 23.36 Bağımsız Üye Değil
ADNAN NAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
TUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.09 Bağımsız Üye Değil
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.05 Bağımsız Üye Değil İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950251
BIST
15:271.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
15:278,6392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
15:2710,2483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
15:27500,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 500,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler15:27
|VBTYZ
|13,72
|45.389.300
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.571.278
|% 9,73
|
|BMSCH
|6,44
|94.815.880
|% 8,60
|
|ERBOS
|143,60
|129.617.620
|% 7,32
|
|AVHOL
|5,33
|10.015.785
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.539.357
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,10
|17.928.192
|% -8,83
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,73
|896.423.624
|% 2,34
|
|THYAO
|13,53
|545.270.066
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,27
|432.218.551
|% 0,69
|
|PETKM
|5,43
|356.658.670
|% -0,18
|
|EREGL
|18,32
|350.069.638
|% 1,50
|
|GARAN
|8,73
|896.423.624
|% 2,34
|
|PEKGY
|1,08
|110.895.942
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,29
|217.166.357
|% 0,44
|
|PETKM
|5,43
|356.658.670
|% -0,18
|
|KRDMD
|7,27
|432.218.551
|% 0,69
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6392
|% -0,22
|
|Euro
|10,2432
|10,2483
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9189
|11,9786
|% -0,67
|
|Frank
|9,3978
|9,4544
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,24
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,34
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.298
|3.382
|-19,39
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-9,38
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-1,02
|