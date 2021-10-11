***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 15:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş. 9446544 TRY 66,60
Hasan Turgay Ozaner 1056132 TRY 7,45
Tufan Deriner 1056133 TRY 7,45
Alpaslan Ensari 1056132 TRY 7,45
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65
Lütfi Emre Cezairli 355043 TRY 2,50
Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91
TOPLAM 14184000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969456
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:058,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0510,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:05507,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 507,04
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9650
|8,9712
|% 0,03
|
|Euro
|10,3806
|10,3924
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,1864
|12,2475
|% 0,10
|
|Frank
|9,6409
|9,6990
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3836
|2,3956
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,19
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA