***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFEYZULLAH TAHSİN BENSEL Yönetim Kurulu BaşkanıALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTUFAN DERİNER 7.45 Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ DENİZ Yönetim Kurulu ÜyesiSERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu ÜyesiERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSemra Yüksek MüfettişAlim Güçlü İç Kontrol Müdürüİrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu DirektörMustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları DirektörüHamza Ay Fon Operasyon MüdürüZeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon MüdürüLütfi Emre Cezairli Araştırma YetkilisiSerpil Dinçer Risk Yönetimi MüdürüMüge Çağlar Müşteri İlişkilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971411BIST