***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2021 15:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TUFAN DERİNER 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Semra Yüksek Müfettiş
Alim Güçlü İç Kontrol Müdürü
İrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu Direktör
Mustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
Hamza Ay Fon Operasyon Müdürü
Zeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon Müdürü
Lütfi Emre Cezairli Araştırma Yetkilisi
Serpil Dinçer Risk Yönetimi Müdürü
Müge Çağlar Müşteri İlişkileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971411
BIST