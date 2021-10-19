***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2021 15:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TUFAN DERİNER Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971423
BIST
16:121.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:129,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1210,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:12534,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,64
|Açılış
|: 534,44
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3139
|9,3185
|% -0,13
|
|Euro
|10,8493
|10,8570
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,8319
|12,8962
|% 0,41
|
|Frank
|10,0940
|10,1548
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4778
|2,4902
|% -0,15
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,19
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.533
|3.587
|33,00
|
|Tam
|3.518
|3.606
|33,64
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|16,27
|
|Çeyrek
|853
|872
|8,14
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|0,24
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem
-
16:22VAKFN
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 759, 037 adet işlem
-
16:21GWIND
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 949, 179 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, YKBNK