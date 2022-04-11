***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889Barış Hocaoğlu Genel Müdür SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202791/303248Burak Ahmet Üstay Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803Alp Varolan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıÖzkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıKaan Kolabaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAlkım Biket Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMüge Çağlar Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 LisansıAli Berk Erel Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıHande Nizam Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAli İlhan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıKerem Görken Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDoruk Ömer Ozaner Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıGülden Köksal Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 LisansıGöktan Akbaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıPelin Tözge Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019096BIST