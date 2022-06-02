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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.06.2022 16:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.45 Bağımsız Üye Değil
TUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034295


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MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.466.378 % 9,98  
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Riyal 4,3791 4,4011 % 0,50  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 18,21  
Altın Gr. 987 988 14,41  
Cumhuriyet 6.542 6.641 52,00  
Tam 6.522 6.687 66,48  
Yarım 3.152 3.235 32,15  
Çeyrek 1.581 1.617 16,08  
Gümüş.Ons 22,14 22,17 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,22  
B. Petrol 117 117 0,42  
Seans Raporu 16:52
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