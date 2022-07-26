***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 11:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.45 Bağımsız Üye Değil
TUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HASAN SİNAN ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.07.2022 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047692
BIST
11:462.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 15,11
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4617,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1035
|Açılış
|: 17,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:4618,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0725
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:46989,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,78
|Açılış
|: 989,85
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:44
|NTGAZ
|9,84
|27.823.781
|% 9,94
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|DOBUR
|56,95
|8.327.262
|% 8,48
|
|BIZIM
|20,50
|34.522.458
|% 7,95
|
|AKMGY
|51,10
|5.370.112
|% 7,35
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KLRHO
|16,94
|132.960.483
|% -5,36
|
|RTALB
|9,77
|52.250.452
|% -4,31
|
|ESCAR
|53,65
|8.318.365
|% -3,94
|
|THYAO
|50,15
|1.533.024.610
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|GARAN
|15,36
|408.985.292
|% -1,85
|
|TUPRS
|262,70
|405.843.911
|% 3,83
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,58
|292.110.502
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|TSKB
|2,42
|152.749.542
|% -0,41
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8698
|17,8749
|% 0,58
|
|Euro
|18,2545
|18,2760
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4511
|21,5587
|% 0,44
|
|Frank
|18,4670
|18,5782
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7454
|4,7692
|% 0,60
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|2,53
|
|Altın Gr.
|989
|990
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.651
|6.722
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.286
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,69
|
Seans Raporu
11:44
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-
11:59ETILR
Yüzde 5.26 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 808 adet işlem
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11:58LIDFA
Yüzde 6.76 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 841, 852 adet işlem
-
11:57AGHOL
Yüzde 4.68 oranında artışla 60.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 457 adet işlem
-
11:56AKFGY
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 538, 292 adet işlem
-
11:55XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 10, 738.00 milyon TL de