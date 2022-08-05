***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSemra Yüksek MüfettişTufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli MüdürAlim Güçlü İç Kontrol Müdürüİrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu DirektörMustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları DirektörüHamza Ay Fon Operasyon MüdürüZeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon MüdürüLütfi Emre Cezairli Araştırma YetkilisiSerpil Dinçer Risk Yönetimi MüdürüMüge Çağlar Müşteri İlişkileriNeda Soydan Uzman (GSYF)Portföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889Barış Hocaoğlu Genel Müdür SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202791/303248Burak Ahmet Üstay Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803Alp Varolan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıÖzkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıKaan Kolabaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAlkım Biket Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMüge Çağlar Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 LisansıAli Berk Erel Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıHande Nizam Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAli İlhan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıKerem Görken Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDoruk Ömer Ozaner Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıGülden Köksal Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 LisansıGöktan Akbaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıPelin Tözge Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıŞ. Berk Dinçtürk Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052385BIST