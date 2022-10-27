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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 16:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

ans Belgesi Türü Lisans Numarası
Tufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889
Barış Hocaoğlu Genel Müdür SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202791/303248
Burak Ahmet Üstay Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485
Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591
Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843
Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803
Alp Varolan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Özkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609
Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032
Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Kaan Kolabaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Alkım Biket Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Müge Çağlar Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı
Ali Berk Erel Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Hande Nizam Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Ali İlhan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Kerem Görken Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ömer Ozaner Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gülden Köksal Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı
Göktan Akbaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Pelin Tözge Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Ş. Berk Dinçtürk Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Selim Kunter Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203960/921642
İsmail Telci Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 213630/309529




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074640


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