***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSemra Yüksek MüfettişTufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli MüdürAlim Güçlü İç Kontrol Müdürüİrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu DirektörMustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları DirektörüHamza Ay Fon Değerleme ve Muhasebesi MüdürüZeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon MüdürüLütfi Emre Cezairli Araştırma YetkilisiSerpil Dinçer Risk Yönetimi MüdürüMüge Çağlar Müşteri İlişkileriNeda Soydan Uzman (GSYF)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074646BIST