***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Semra Yüksek Müfettiş
Tufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli Müdür
Alim Güçlü İç Kontrol Müdürü
İrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu Direktör
Mustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
Hamza Ay Fon Değerleme ve Muhasebesi Müdürü
Zeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon Müdürü
Lütfi Emre Cezairli Araştırma Yetkilisi
Serpil Dinçer Risk Yönetimi Müdürü
Müge Çağlar Müşteri İlişkileri
Neda Soydan Uzman (GSYF)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074646
BIST
15:583.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -29,12
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:5818,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:5818,5964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1740
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5770
15:58992,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,78
|Açılış
|: 992,64
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:58
|FONET
|13,75
|137.336.826
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.265.768
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.201.330
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,62
|30.702.769
|% -6,51
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,70
|7.087.984.319
|% 0,91
|
|AKBNK
|15,37
|2.592.531.661
|% -2,60
|
|SISE
|33,36
|2.120.915.328
|% -1,88
|
|PETKM
|13,64
|2.118.705.829
|% 2,02
|
|TUPRS
|374,20
|1.882.602.325
|% 1,71
|
|TSKB
|3,11
|918.692.212
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,49
|1.264.826.763
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|368.792.000
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.592.531.661
|% -2,60
|
|PETKM
|13,64
|2.118.705.829
|% 2,02
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6109
|18,6151
|% 0,04
|
|Euro
|18,5863
|18,5964
|% -0,93
|
|Sterlin
|21,4544
|21,5620
|% -0,51
|
|Frank
|18,7069
|18,8196
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,13
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,45
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.671
|6.726
|-42,00
|
|Yarım
|3.251
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,89
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 51 kaybederek (% -0.90 ) 3, 481
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AYES, MTRYO, EKIZ, ORMA, LUKSK, ADEL, VERUS, FONET
-
16:13
AKFGY, VERTU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
OZRDN, MZHLD, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 144 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 110 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem