***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 17:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Semra Yüksek Müfettiş
Tufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli Müdür
Alim Güçlü İç Kontrol Müdürü
İrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu Direktör
Mustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
Hamza Ay Fon Değerleme ve Muhasebesi Müdürü
Zeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon Müdürü
Okan Aydoğdu Araştırma Müdürü
Serpil Dinçer Risk Yönetimi Müdürü
Müge Çağlar Müşteri İlişkileri
Neda Soydan Uzman (GSYF)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076278
BIST
16:584.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,56
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:5818,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:5818,4327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0735
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:58990,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,94
|Açılış
|: 990,16
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ERCB
|85,25
|94.441.012
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.804.475
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|83.656.350
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|232.124.195
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.168.919
|% 9,98
|
|ERBOS
|159,60
|251.044.826
|% -7,75
|
|LIDER
|44,56
|54.502.318
|% -7,67
|
|YAPRK
|48,80
|38.870.973
|% -6,87
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,24
|111.385.679
|% -5,18
|
|ASELS
|35,94
|6.825.432.426
|% 7,80
|
|THYAO
|101,30
|4.735.375.676
|% -1,07
|
|SASA
|126,40
|2.819.163.405
|% -3,88
|
|TUPRS
|397,30
|2.274.004.691
|% 1,87
|
|EREGL
|30,42
|2.150.699.621
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,56
|1.483.727.218
|% 1,11
|
|TSKB
|3,10
|830.270.358
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,03
|493.150.936
|% 1,50
|
|ODAS
|8,43
|1.834.902.211
|% 7,53
|
|ISCTR
|9,10
|1.867.662.877
|% -2,99
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6192
|18,6262
|% 0,22
|
|Euro
|18,4211
|18,4327
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3328
|21,4398
|% 0,22
|
|Frank
|18,6093
|18,7214
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,44
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|49,00
|
|Tam
|6.669
|6.721
|26,00
|
|Yarım
|3.249
|3.286
|13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,24
|