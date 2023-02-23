***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2023 11:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GFS Holding A.Ş. 9446544 TRY 66,60
Hasan Turgay Ozaner 1056132 TRY 7,45
Tufan Deriner 1056133 TRY 7,45
Alpaslan Ensari 1056132 TRY 7,45
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65
Lütfi Emre Cezairli 355043 TRY 2,50
Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91
TOPLAM 14184000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116258
BIST
16:235.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,75
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2318,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2320,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0767
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:231.107,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.107,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:19
|SDTTR
|92,95
|77.078.887
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.397
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.908.321
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.052.103
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.902.992
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EREGL
|44,50
|3.138.532.634
|% -2,20
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|THYAO
|136,90
|2.469.710.727
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,36
|2.258.741.023
|% -2,79
|
|KRDMD
|20,80
|4.860.660.250
|% -7,88
|
|EKGYO
|8,00
|1.587.819.021
|% -0,50
|
|AKBNK
|16,18
|3.023.982.994
|% 0,75
|
|YKBNK
|9,22
|1.476.995.946
|% 0,66
|
|IZMDC
|5,90
|657.461.906
|% -9,23
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8668
|18,8721
|% 0,00
|
|Euro
|20,0144
|20,0200
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6573
|22,7709
|% -0,00
|
|Frank
|20,1653
|20,2868
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0148
|5,0399
|% -0,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.567
|7.603
|-102,00
|
|Tam
|7.569
|7.620
|-21,00
|
|Yarım
|3.698
|3.729
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|0,03
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|0,64
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:35GESAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 234.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 466 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.02 ) 5, 612
-
16:34XU100
Endeks 5, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 262.00 milyon TL de
-
16:33MIATK
Yüzde 5.87 oranında artışla 97.40 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 989 adet işlem
-
16:31CONSE
Yüzde 8.21 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 835 adet işlem