***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.45 Bağımsız Üye DeğilTUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye DeğilMEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHASAN SİNAN ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.07.2022 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140685BIST