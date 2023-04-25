***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.04.2023 13:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.45 Bağımsız Üye Değil
TUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HASAN SİNAN ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.07.2022 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140685
BIST
14:384.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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|Açılış
|: 5.034
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|Önceki Kapanış
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5.042
En Düşük
4.984
14:3819,4235
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,3900
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|Önceki Kapanış
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19,4563
En Düşük
19,3659
14:3821,4017
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
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1.249,16
En Düşük
1.235,75
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|537,90
|40.795.504
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.035.545
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.725.472
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,00
|431.491.198
|% -8,74
|
|EMKEL
|7,55
|71.250.245
|% -8,37
|
|FENER
|52,05
|248.890.963
|% -7,63
|
|LIDER
|92,05
|29.584.675
|% -6,60
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|THYAO
|136,50
|1.845.019.650
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,24
|1.589.950.680
|% 7,27
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|EKGYO
|6,64
|598.186.166
|% -0,30
|
|IHYAY
|0,98
|82.253.022
|% 4,26
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4201
|19,4235
|% 0,10
|
|Euro
|21,3938
|21,4017
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,0789
|24,1997
|% -0,31
|
|Frank
|21,7686
|21,8998
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% 0,08
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-9,31
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.023
|9.151
|-41,00
|
|Yarım
|4.407
|4.474
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.250
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,37
|-0,34
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|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,54
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