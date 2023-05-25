***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 11:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ALPASLAN ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7.45 Bağımsız Üye Değil
TUFAN DERİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 7.45 Bağımsız Üye Değil
MEHMET ALİ DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HASAN SİNAN ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.07.2022 Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 03.05.2023 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153745
BIST
13:084.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,06
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0819,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0821,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0964
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:081.257,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.478.282
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.320.188
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|49.174.855
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.154.436
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,82
|59.957.554
|% -6,30
|
|DOKTA
|38,64
|16.654.692
|% -4,55
|
|THYAO
|135,50
|1.818.913.700
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.499.963.621
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EUPWR
|79,50
|782.716.732
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,27
|416.665.512
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|558.443.989
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.727.066
|% 7,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9227
|19,9268
|% 0,19
|
|Euro
|21,4231
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7126
|% 0,27
|
|Frank
|21,9119
|22,0439
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2965
|5,3230
|% 0,16
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|