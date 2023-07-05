***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889Barış Hocaoğlu Genel Müdür SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202791/303248Burak Ahmet Üstay Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803Alp Varolan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 206960 / 300808Özkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205871 / 302487Kaan Kolabaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205124 / 924896Alkım Biket Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 200868 / 300301Müge Çağlar Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 209854Ali Berk Erel Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 214072 / 308426Hande Nizam Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 212530 / 307586Ali İlhan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202359 / 300936Kerem Görken Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201508 / 303257Doruk Ömer Ozaner Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 213756 / 309850Gülden Köksal Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 902095Göktan Akbaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203586 / 301284Pelin Tözge Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 205076Ş. Berk Dinçtürk Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205303 / 302721Selim Kunter Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203960/921642İsmail Telci Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 213630/309529Esra Gülsüm Öztuna Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 200845 / 307342Volkan Dinçer Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 208648 / 304795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165919BIST