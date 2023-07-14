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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2023 13:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 21975000 TRY 73,25 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Nitelikli Kararlara Katılım Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 8025000 TRY 26,75 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Nitelikli Kararlara Katılım Hakkı İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GFS Holding A.Ş. 19980000 TRY 66,60
Hasan Turgay Ozaner 2233782 TRY 7,45
Tufan Deriner 2233783 TRY 7,45
Alpaslan Ensari 2233782 TRY 7,45
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 1995000 TRY 6,65
Lütfi Emre Cezairli 750937 TRY 2,50
Mehmet Fevzi Çelebi 575716 TRY 1,91
TOPLAM 30000000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Semra Yüksek Müfettiş
Tufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli Müdür
Alim Güçlü İç Kontrol Müdürü
İrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu Direktör
Mustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü
Hamza Ay Fon Değerleme ve Muhasebesi Kıdemli Müdürü
Zeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon Müdürü
Okan Aydoğdu Araştırma Müdürü
Serpil Dinçer Risk Yönetimi Müdürü
Müge Çağlar Müşteri İlişkileri
Neda Soydan Uzman (GSYF)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172058


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TGSAS 26,62 18.990.543 % 10,00  
HATEK 11,11 37.640.299 % 10,00  
MAALT 538,50 19.984.211 % 9,99  
OTTO 222,60 5.422.759 % 9,98  
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Riyal 6,9622 6,9971 % 0,60  
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Altın Ons 1.959 1.959 -1,59  
Altın Gr. 1.648 1.648 6,25  
Cumhuriyet 10.960 11.125 -20,00  
Tam 10.607 10.798 15,00  
Yarım 5.303 5.423 6,00  
Çeyrek 2.660 2.712 4,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 -0,08  
Gümüş Gr. 20,87 20,89 0,05  
B. Petrol 81,20 81,20 -0,16  
Seans Raporu 14:13
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