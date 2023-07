***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 21975000 TRY 73,25 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Nitelikli Kararlara Katılım Hakkı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 8025000 TRY 26,75 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Nitelikli Kararlara Katılım Hakkı İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GFS Holding A.Ş. 19980000 TRY 66,60Hasan Turgay Ozaner 2233782 TRY 7,45Tufan Deriner 2233783 TRY 7,45Alpaslan Ensari 2233782 TRY 7,45Polis Bakım ve Yardım Sandığı 1995000 TRY 6,65Lütfi Emre Cezairli 750937 TRY 2,50Mehmet Fevzi Çelebi 575716 TRY 1,91TOPLAM 30000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSemra Yüksek MüfettişTufan Aytuğ İç Kontrol Kıdemli MüdürAlim Güçlü İç Kontrol Müdürüİrem Dayıoğlu Operasyondan Sorumlu DirektörMustafa Kemal Ensari Mali İşler ve İnsan Kaynakları DirektörüHamza Ay Fon Değerleme ve Muhasebesi Kıdemli MüdürüZeki Yılmaz Bireysel ve Kurumsal Operasyon MüdürüOkan Aydoğdu Araştırma MüdürüSerpil Dinçer Risk Yönetimi MüdürüMüge Çağlar Müşteri İlişkileriNeda Soydan Uzman (GSYF)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172058BIST