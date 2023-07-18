***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2023 07:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172865
BIST
'
10:406.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4026,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,5778
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4030,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7073
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:401.693,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,51
|Açılış
|: 1.693,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YEOTK
|119,90
|329.148.460
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.475.648
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|29.146.086
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|28.480.560
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.439.651
|% 9,97
|
|AYCES
|199,00
|16.129.191
|% -7,87
|
|AVGYO
|7,98
|6.552.080
|% -7,53
|
|GRNYO
|9,32
|13.653.807
|% -7,45
|
|BAYRK
|7,89
|19.873.108
|% -7,18
|
|PRZMA
|24,74
|6.606.180
|% -6,36
|
|ASELS
|74,60
|2.463.015.646
|% 0,81
|
|THYAO
|217,30
|2.374.288.161
|% -0,69
|
|GESAN
|80,80
|1.142.790.445
|% 4,66
|
|SISE
|51,10
|1.140.208.864
|% -1,06
|
|EKGYO
|8,34
|1.084.654.482
|% 1,09
|
|EKGYO
|8,34
|1.084.654.482
|% 1,09
|
|YKBNK
|13,91
|848.459.064
|% 0,65
|
|ZOREN
|3,64
|192.574.288
|% -0,55
|
|ISCTR
|14,72
|660.015.043
|% 1,24
|
|KLGYO
|3,28
|146.269.164
|% 4,13
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8903
|26,9115
|% 2,19
|
|Euro
|30,2494
|30,2943
|% 2,39
|
|Sterlin
|35,0397
|35,2154
|% 2,10
|
|Frank
|31,1750
|31,3628
|% 2,27
|
|Riyal
|7,1350
|7,1708
|% 1,94
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,82
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|41,27
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.875
|11.156
|205,00
|
|Yarım
|5.438
|5.604
|103,00
|
|Çeyrek
|2.727
|2.802
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,54
|21,57
|0,53
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,26
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:55AVGYO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 512 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.01 ) 7, 255
-
10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, SISE
-
10:54XU100
Endeks 6, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 28, 323.00 milyon TL de