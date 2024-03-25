***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2024 14:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Tufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204725 / 308889
Barış Hocaoğlu Genel Müdür SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202791/303248
Burak Ahmet Üstay Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210017 / 306485
Tuncay Şubaşı Portföy Yönetim Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202303 / 300591
Ebru Bayar Göktan Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201537 / 302843
Bülent Önder Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204036 / 301803
Alp Varolan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 206960 / 300808
Özkan Özkaynak Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204047 / 302609
Alper Ertekin Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisansı 907025 / 907032
Yiğit Arslan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205871 / 302487
Kaan Kolabaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205124 / 924896
Alkım Biket Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 200868 / 300301
Müge Çağlar Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 209854
Ali Berk Erel Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 214072 / 308426
Ali İlhan Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 202359 / 300936
Kerem Görken Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201508 / 303257
Doruk Ömer Ozaner Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 213756 / 309850
Gülden Köksal Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 902095
Göktan Akbaş Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203586 / 301284
Pelin Tözge Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı 205076
Ş. Berk Dinçtürk Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 205303 / 302721
Selim Kunter Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 203960/921642
İsmail Telci Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 213630/309529
Esra Gülsüm Öztuna Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 200845 / 307342
Volkan Dinçer Portföy Yöneticisi SPL Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 208648 / 304795
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261889
BIST