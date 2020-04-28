***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2020 18:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2020
Karar Sayısı
615
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle biten hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızdan incelenmiş olup Portföy Yönetim Şirketinde görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ile açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Başkan V.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840937
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,50
|Açılış
|: 383,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6726
|8,7161
|% 0,17
|
|Frank
|7,1504
|7,1934
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,11
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|-10,90
|
|Tam
|2.522
|2.576
|-11,20
|
|Yarım
|1.229
|1.259
|-5,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,93
|22,93
|-0,14
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