***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 14:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
636
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 30.06.2020 tarihi itibariyle biten ara hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızdan incelenmiş olup Portföy Yönetim Şirketinde görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ile açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Başkan V.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866626
BIST
16:071.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:077,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,3020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:078,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:07476,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,78
|Açılış
|: 476,64
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.443.797
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.615
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.940
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|ASELS
|15,88
|1.266.210.038
|% 3,99
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GUSGR
|5,21
|753.211.537
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,54
|518.171.865
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.748.602
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4008
|9,4480
|% -0,71
|
|Frank
|7,8590
|7,9064
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.220
|-124,10
|
|Tam
|3.210
|3.401
|-60,00
|
|Yarım
|1.558
|1.617
|-59,80
|
|Çeyrek
|781
|827
|-16,70
|
|Gümüş.Ons
|28,56
|28,60
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|