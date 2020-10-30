***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
654
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
H.Turgay Ozaner Şirketimizin 30.09.2020 tarihi itibariyle biten ara hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızdan incelenmiş olup Portföy Yönetim Şirketinde görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ile açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884980
BIST
16:461.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -20,12
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:468,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3817
En Düşük
8,2678
16:469,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1213
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8022
En Düşük
9,6423
16:46506,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 9,47
|Açılış
|: 506,86
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.921.465
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|884.546.466
|% -2,36
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|626.511.214
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.188.661.189
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|737.373.839
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|374.398.948
|% -8,47
|
|PETKM
|4,20
|770.588.113
|% 4,22
|
|IHLAS
|1,04
|175.436.676
|% -5,45
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3736
|8,3817
|% 1,13
|
|Euro
|9,7925
|9,8022
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,8043
|10,8585
|% 1,21
|
|Frank
|9,0914
|9,1462
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% 0,88
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|17,47
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,81
|37,81
|-0,45
|
Seans Raporu
16:46
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