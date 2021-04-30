***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 17:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
735
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibariyle biten ara hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızdan incelenmiş olup Portföy Yönetim Şirketinde görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ile açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933459
BIST
17:361.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:368,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0996
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:3610,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:36472,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,98
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GOZDE
|7,37
|167.724.996
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.515.875
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.675.083
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.628.518
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.353.143
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,44
|96.111.919
|% -9,14
|
|KOZAL
|113,20
|1.272.628.315
|% 4,43
|
|EREGL
|19,36
|1.008.155.421
|% 0,52
|
|PETKM
|6,77
|832.921.079
|% 1,04
|
|THYAO
|12,16
|820.404.338
|% 1,50
|
|GARAN
|7,21
|706.699.443
|% -0,28
|
|PETKM
|6,77
|832.921.079
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|218.006.642
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|239.600.852
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|706.699.443
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,17
|593.926.785
|% 0,70
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2989
|8,3049
|% 1,24
|
|Euro
|10,0175
|10,0355
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,4819
|11,5395
|% 0,73
|
|Frank
|9,0823
|9,1370
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2079
|2,2190
|% 1,28
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:46IEYHO
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 511, 883 adet işlem
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17:45IEYHO
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 477 adet işlem
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17:44BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 374, 836 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 91 kaybederek (% -0.06 ) 1, 465
-
17:42XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 12, 997.00 milyon TL de