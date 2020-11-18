***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.11.2020 15:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunun, Fitch Ratings tarafından " B+ " olarak güncellendiği açıklanmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889074
BIST
17:131.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 24,27
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:137,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:139,1647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0269
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:13466,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 466,12
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YYAPI
|1,32
|140.230.980
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.671.592
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.936.445
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,56
|394.757.277
|% -8,51
|
|MEPET
|3,20
|72.855.149
|% -6,98
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.572.225.352
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.229.131.161
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,86
|3.059.862.691
|% 7,12
|
|GARAN
|8,75
|6.518.099.938
|% 3,92
|
|KRDMD
|4,59
|2.642.490.515
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.299.610
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|551.347.744
|% 1,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7190
|7,7206
|% 0,27
|
|Euro
|9,1609
|9,1646
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2175
|10,2687
|% 0,43
|
|Frank
|8,4346
|8,4854
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-3,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-32,24
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|-15,60
|
|Çeyrek
|747
|764
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,77
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:27YYAPI
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 349, 376 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 4 artarak (% 2.32 ) 1, 163
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, YGYO, BERA, KAPLM, KRDMD, MARKA, KENT, LINK, YYAPI, CASA
-
17:26
BERA, KRDMD, ISDMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
SNGYO, ISATR, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında