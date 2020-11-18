***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.11.2020 15:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunun, Fitch Ratings tarafından " B+ " olarak güncellendiği açıklanmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889075
BIST
17:151.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 23,99
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:157,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:159,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:15466,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 466,22
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YYAPI
|1,32
|141.420.081
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.673.937
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.987.009
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,53
|395.239.413
|% -8,93
|
|MEPET
|3,19
|73.081.645
|% -7,27
|
|GARAN
|8,74
|6.533.554.011
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,87
|3.060.326.524
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.306.741
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,22
|1.577.299.132
|% 3,84
|
|THYAO
|11,65
|1.231.560.579
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,87
|3.060.326.524
|% 7,49
|
|GARAN
|8,74
|6.533.554.011
|% 3,80
|
|KRDMD
|4,59
|2.643.306.741
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|470.540.781
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,92
|551.869.319
|% 0,52
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7194
|7,7242
|% 0,32
|
|Euro
|9,1610
|9,1657
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2555
|% 0,31
|
|Frank
|8,4231
|8,4738
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0495
|2,0598
|% 0,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|
Seans Raporu
17:15
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17:28KRDMD
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