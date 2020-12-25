***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunun, JCR Eurasia Rating tarafından " BBB " olarak güncellendiği açıklanmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895051BIST