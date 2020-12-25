***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Korteks Mensucat Sanayi ve TicaretA.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunun, JCR tarafından " A- " olarak güncellendiği açıklanmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895047BIST