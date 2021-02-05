***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
05.02.2021 16:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907860
BIST
16:271.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:277,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:278,4741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:27409,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,48
|Açılış
|: 409,16
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.268.929
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.934.455
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,05
|57.547.036
|% -5,45
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|128,60
|1.737.144.590
|% 5,84
|
|SISE
|7,75
|1.181.083.311
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|891.838.003
|% 0,60
|
|TCELL
|16,92
|799.525.644
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|752.375.522
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|406.555.792
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|534.570.935
|% 6,64
|
|EKGYO
|2,49
|491.813.110
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,10
|752.375.522
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.181.083.311
|% 0,52
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0555
|7,0610
|% -1,05
|
|Euro
|8,4725
|8,4780
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6547
|9,7032
|% -0,76
|
|Frank
|7,7991
|7,8461
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8803
|1,8898
|% -0,86
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, TTKOM
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.82 ) 1, 358
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, KRTEK, EKIZ, SERVE, DIRIT, ATEKS, ISKPL, UFUK, HATEK, TGSAS
-
16:38
PSDTC, MIPAZ, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
SAMAT, BUCIM, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında