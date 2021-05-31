***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
31.05.2021 15:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939036
BIST
15:421.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:428,4895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0752
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:4210,3629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0790
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:42519,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,38
|Açılış
|: 519,87
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:42
|IHLGM
|1,10
|114.817.878
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.669.599
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.634.797
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.878.009
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.739.037
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|RODRG
|15,02
|754.814
|% -6,48
|
|THYAO
|13,31
|1.036.047.435
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.592.440
|% 0,38
|
|EREGL
|19,20
|486.455.134
|% -0,05
|
|EKGYO
|1,94
|415.934.475
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|380.664.887
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|415.934.475
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.738.988
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.817.878
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.036.047.435
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.592.440
|% 0,38
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4872
|8,4895
|% -0,88
|
|Euro
|10,3555
|10,3629
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,9965
|12,0567
|% -0,99
|
|Frank
|9,3883
|9,4449
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% -0,95
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,87
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-13,83
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,69
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,69
|69,69
|0,97
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:56ISGSY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 076, 349 adet işlem
-
15:54GENTS
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 049 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.26 ) 1, 237
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, TUCLK, BALAT, OYAYO, SNGYO, MZHLD, BRMEN, IHLGM, EPLAS, CELHA
-
15:53
IHLAS, YAYLA, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında