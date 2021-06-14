***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
14.06.2021 12:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942141
BIST
14:011.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:018,3638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:0110,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0235
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:01498,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -8,44
|Açılış
|: 498,31
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:01
|VAKKO
|13,75
|44.458.183
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|43.485.976
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.056.334
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,38
|3.042.683
|% 8,87
|
|TKURU
|142,00
|2.185.002
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.474.540
|% -9,81
|
|CLEBI
|217,90
|48.646.406
|% -5,47
|
|MZHLD
|47,60
|1.995.939
|% -4,99
|
|THYAO
|14,77
|1.063.022.393
|% 1,23
|
|GARAN
|8,44
|541.770.259
|% -0,24
|
|FENER
|39,80
|411.344.307
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,26
|360.985.715
|% -0,44
|
|BOBET
|5,78
|356.812.991
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,26
|360.985.715
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|310.254.797
|% 0,45
|
|THYAO
|14,77
|1.063.022.393
|% 1,23
|
|GARAN
|8,44
|541.770.259
|% -0,24
|
|BOBET
|5,78
|356.812.991
|% 8,04
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3586
|8,3638
|% -0,36
|
|Euro
|10,1319
|10,1397
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7427
|11,8016
|% -0,55
|
|Frank
|9,2611
|9,3169
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2197
|2,2308
|% -0,53
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,47
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,92
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-65,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-59,73
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-28,89
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,45
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|0,56
|