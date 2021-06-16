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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

16.06.2021 12:37



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942604


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BIST En Aktif Hisseler13:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 320.100,00 320.100 % 10,00  
UZERB 45,98 903.829 % 10,00  
PENTA 34,90 49.485.679 % 9,06  
OYYAT 25,46 92.735.226 % 8,71  
GEDZA 43,20 28.213.957 % 6,56  
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13:53 Alış Satış %  
Dolar 8,5468 8,5490 % -0,10  
Euro 10,3581 10,3648 % -0,17  
Sterlin 12,0343 12,0947 % 0,15  
Frank 9,4729 9,5300 % -0,15  
Riyal 2,2740 2,2854 % -0,04  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -3,65  
Altın Gr. 510 511 -0,95  
Cumhuriyet 3.380 3.431 -14,00  
Tam 3.363 3.447 -12,18  
Yarım 1.625 1.668 -5,90  
Çeyrek 815 834 -2,95  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,05  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,02  
B. Petrol 74,26 74,26 0,27  
Seans Raporu 13:53
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