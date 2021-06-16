***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
16.06.2021 12:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942604
BIST
13:531.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
13:538,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
13:5310,3648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
13:53510,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,17
|Açılış
|: 510,30
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|903.829
|% 10,00
|
|PENTA
|34,90
|49.485.679
|% 9,06
|
|OYYAT
|25,46
|92.735.226
|% 8,71
|
|GEDZA
|43,20
|28.213.957
|% 6,56
|
|BAGFS
|19,17
|232.590
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|27.202.416
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|284.391
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.052.014
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|1.239.404
|% -9,93
|
|THYAO
|14,57
|811.634.120
|% 0,55
|
|BOBET
|5,76
|626.727.995
|% -4,48
|
|GARAN
|8,35
|426.505.619
|% -0,83
|
|KOZAL
|126,00
|379.983.874
|% 1,29
|
|HALKB
|5,17
|302.656.989
|% -3,54
|
|YESIL
|2,37
|260.862.771
|% -7,78
|
|BOBET
|5,76
|626.727.995
|% -4,48
|
|EKGYO
|2,20
|201.384.574
|% 0,46
|
|HALKB
|5,17
|302.656.989
|% -3,54
|
|THYAO
|14,57
|811.634.120
|% 0,55
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5468
|8,5490
|% -0,10
|
|Euro
|10,3581
|10,3648
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0343
|12,0947
|% 0,15
|
|Frank
|9,4729
|9,5300
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% -0,04
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-3,65
|
|Altın Gr.
|510
|511
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|-12,18
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,90
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,27
|