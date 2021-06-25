***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
25.06.2021 12:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944095
BIST
12:151.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:158,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0196
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:1510,3814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0245
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:15497,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 497,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ALKA
|16,50
|3.929.536
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.508.835
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.376.493
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.916.245
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.160.307
|% -9,93
|
|SAMAT
|6,00
|41.717.676
|% -7,55
|
|VAKFN
|11,95
|174.664.853
|% -6,49
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,21
|83.601.341
|% -6,25
|
|THYAO
|14,45
|329.701.529
|% -1,10
|
|GARAN
|8,34
|299.753.386
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|280.466.782
|% 0,30
|
|FENER
|39,68
|228.456.019
|% 2,27
|
|PETKM
|5,49
|196.942.185
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,10
|147.001.157
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|141.341.832
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,73
|280.466.782
|% 0,30
|
|GARAN
|8,34
|299.753.386
|% 0,00
|
|PETKM
|5,49
|196.942.185
|% 0,92
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6891
|% -0,23
|
|Euro
|10,3768
|10,3814
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0422
|12,1026
|% -0,40
|
|Frank
|9,4365
|9,4933
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,28
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,72
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-7,00
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-3,38
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,12
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:28SAMAT
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 599, 673 adet işlem
-
12:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, PGSUS
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, ALKA, TKURU, BAGFS, YAPRK
-
12:27
ALKA, TKURU, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:27
VAKFN, OZBAL, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında