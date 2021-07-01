***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.07.2021 14:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945441
BIST
17:381.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,02
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:388,6647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:3810,3029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0240
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:38494,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 494,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:38
|SAYAS
|26,40
|18.753.191
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.139
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.852.486
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.885.939
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.652
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.097.150
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.828.928
|% -8,33
|
|THYAO
|13,64
|1.128.938.185
|% 2,02
|
|GARAN
|8,40
|907.523.398
|% 1,20
|
|SASA
|27,46
|426.569.010
|% 1,03
|
|KOZAL
|117,50
|369.148.505
|% 0,34
|
|ERBOS
|130,90
|340.575.213
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,88
|255.258.071
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|283.036.971
|% 0,93
|
|GARAN
|8,40
|907.523.398
|% 1,20
|
|THYAO
|13,64
|1.128.938.185
|% 2,02
|
|PEKGY
|1,10
|76.293.139
|% 10,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6592
|8,6623
|% -0,42
|
|Euro
|10,2956
|10,3003
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9091
|11,9688
|% -0,74
|
|Frank
|9,3247
|9,3809
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3030
|2,3145
|% -0,41
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,93
|75,93
|1,32
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:50ECZYT
Yüzde 9.08 oranında artışla 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 353, 416 adet işlem
-
17:49BASGZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 506, 104 adet işlem
-
17:48EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 100, 413 adet işlem
-
17:47TAVHL
Yüzde 5.48 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 613, 289 adet işlem
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 04 artarak (% 0.84 ) 1, 210