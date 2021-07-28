***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.07.2021 11:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IJV Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952219
BIST
15:281.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:288,5552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:2810,0978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0244
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:28494,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KATMR
|3,19
|50.349.631
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.596.845
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.860.325
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|37.954.385
|% 9,95
|
|IDGYO
|2,55
|41.692.887
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.446.245
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,46
|13.938.827
|% -5,37
|
|METUR
|6,88
|90.083.015
|% -4,84
|
|ANHYT
|9,27
|56.790.307
|% -4,73
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,21
|495.671.693
|% 0,12
|
|PETKM
|5,60
|383.242.587
|% 0,36
|
|EREGL
|18,50
|348.431.156
|% 0,11
|
|THYAO
|12,49
|347.787.190
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,52
|346.474.166
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,26
|306.286.348
|% -0,44
|
|PETKM
|5,60
|383.242.587
|% 0,36
|
|KARSN
|4,04
|245.175.089
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|495.671.693
|% 0,12
|
|DOHOL
|2,53
|133.810.601
|% -0,78
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5535
|8,5552
|% -0,04
|
|Euro
|10,0926
|10,0978
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8278
|11,8871
|% -0,14
|
|Frank
|9,3010
|9,3570
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% -0,09
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,98
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|-15,00
|
|Tam
|3.264
|3.347
|-11,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,55
|
|Çeyrek
|791
|809
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|0,45
|