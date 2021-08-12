Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

12.08.2021 16:34



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957597


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:461.447
Değişim :  2,53% |  35,70
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.420
BIST En Aktif Hisseler16:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.822.360 % 10,00  
MIPAZ 4,63 92.160.579 % 9,98  
DOBUR 19,61 3.794.727 % 9,98  
BASGZ 18,20 124.696.726 % 9,97  
EUKYO 6,86 3.435.708 % 9,94  
daha fazla
16:44 Alış Satış %  
Dolar 8,5793 8,5826 % -0,49  
Euro 10,0543 10,1059 % -0,32  
Sterlin 11,8468 11,9062 % -0,63  
Frank 9,2617 9,3175 % -0,61  
Riyal 2,2828 2,2943 % -0,43  
daha fazla
16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 -3,70  
Altın Gr. 482 482 -3,34  
Cumhuriyet 3.199 3.248 -23,00  
Tam 3.189 3.271 -16,93  
Yarım 1.541 1.582 -8,19  
Çeyrek 773 791 -4,09  
Gümüş.Ons 23,18 23,20 -0,35  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,12  
B. Petrol 71,44 71,44 0,00  
Seans Raporu 16:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru