***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.08.2021 16:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957597
BIST
16:461.447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 35,70
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
16:468,5793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0456
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:4610,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0567
|Açılış
|: 6,3923
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5327
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:46482,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,34
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:44
|VKFYO
|6,82
|27.822.360
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.160.579
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.794.727
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|124.696.726
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,86
|3.435.708
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|146.791.158
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.633.003
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.312.573
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|79.747.263
|% -7,54
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.573.394.077
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.036.729.426
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,70
|897.867.008
|% 2,28
|
|EREGL
|19,72
|702.662.225
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,50
|687.806.602
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|687.806.602
|% 3,31
|
|GARAN
|9,32
|1.573.394.077
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.036.729.426
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,22
|172.596.970
|% -2,63
|
|PETKM
|5,94
|440.538.346
|% 2,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5793
|8,5826
|% -0,49
|
|Euro
|10,0543
|10,1059
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,8468
|11,9062
|% -0,63
|
|Frank
|9,2617
|9,3175
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2828
|2,2943
|% -0,43
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,70
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|3.199
|3.248
|-23,00
|
|Tam
|3.189
|3.271
|-16,93
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-8,19
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,00
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59KTSKR
Yüzde 6.64 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 205 adet işlem
-
16:57KTSKR
Yüzde 6.32 oranında artışla 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 245, 250 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 96 artarak (% 2.90 ) 1, 561
-
16:56XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 45 üstünde . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
16:54FONET
Yüzde 7.84 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 557, 149 adet işlem