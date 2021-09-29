***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
29.09.2021 16:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965719
BIST
16:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:458,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:4510,3340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0436
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:45495,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 495,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DOBUR
|22,90
|1.602.778
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.846.262
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.573
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|GARFA
|12,87
|7.344.771
|% -10,00
|
|KTSKR
|41,04
|167.392.535
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.413.908
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,27
|313.233.747
|% -9,34
|
|GEDIK
|7,39
|51.876.853
|% -8,54
|
|GARAN
|9,03
|1.186.958.953
|% 2,15
|
|THYAO
|13,80
|995.046.455
|% 0,15
|
|KOZAL
|96,35
|446.018.092
|% 2,12
|
|TUPRS
|111,70
|422.612.056
|% -1,06
|
|SISE
|8,08
|418.375.774
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|350.557.607
|% 1,71
|
|GARAN
|9,03
|1.186.958.953
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,78
|133.167.905
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,21
|382.013.909
|% 0,77
|
|THYAO
|13,80
|995.046.455
|% 0,15
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8670
|8,8712
|% 0,01
|
|Euro
|10,3297
|10,3340
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8910
|11,9506
|% -0,63
|
|Frank
|9,4944
|9,5516
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3584
|2,3703
|% 0,08
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,34
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|10,83
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,24
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|-0,79
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:58DOBUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 709 adet işlem
-
16:57EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 817 adet işlem
-
16:56BAYRK
Yüzde 6.34 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 603 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 9, 467.00 milyon TL de
-
16:55BRISA
Yüzde 4.23 oranında artışla 21.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 694, 285 adet işlem