***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.10.2021 13:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967938
BIST
14:391.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:398,8696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:3910,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:39502,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 502,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:39
|DOBUR
|29,04
|3.712.507
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.550.955
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.195.862
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|24.583.480
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.851.098
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|19.657.413
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.732.284
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,50
|351.726.436
|% -8,61
|
|PETKM
|6,25
|1.433.295.910
|% 2,46
|
|GARAN
|9,33
|752.900.524
|% 1,19
|
|THYAO
|14,09
|676.989.564
|% 2,77
|
|EREGL
|16,82
|613.465.847
|% 4,15
|
|ASELS
|15,48
|599.853.880
|% 4,38
|
|PETKM
|6,25
|1.433.295.910
|% 2,46
|
|GARAN
|9,33
|752.900.524
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,78
|113.618.614
|% 1,14
|
|ODAS
|1,45
|82.349.495
|% 2,11
|
|GLYHO
|1,91
|99.447.766
|% 0,53
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8657
|8,8696
|% -0,01
|
|Euro
|10,2717
|10,2793
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0951
|% 0,15
|
|Frank
|9,5411
|9,5986
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3567
|2,3686
|% -0,08
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,08
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|0,07
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|0,04
|
|Çeyrek
|803
|822
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,03
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|-0,97
|