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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

02.11.2021 17:00



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974004


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Altın Gr. 553 553 2,82  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 -0,61  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,12  
B. Petrol 84,19 84,19 -0,52  
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