***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.11.2021 14:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977715
BIST
17:381.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 63,95
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:3810,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0603
En Düşük
9,9378
17:3811,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0603
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:38600,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,85
|Açılış
|: 601,35
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|747.247.606
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.663.673
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.340.118
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.893.532
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,87
|143.602.814
|% -7,99
|
|BASGZ
|14,47
|768.392.464
|% -7,06
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,67
|3.386.843.725
|% -0,84
|
|PETKM
|7,98
|2.002.713.045
|% 4,31
|
|KRDMD
|7,73
|1.397.361.812
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.308.985.008
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.066.889
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|660.862.273
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,23
|592.007.690
|% 6,96
|
|TSKB
|1,71
|807.976.932
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|943.305.898
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|585.931.744
|% 5,83
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0506
|10,0538
|% 0,54
|
|Euro
|11,4990
|11,5128
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,4339
|13,5013
|% 0,40
|
|Frank
|10,8581
|10,9235
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6683
|2,6817
|% 0,38
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,23
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|-1,32
|