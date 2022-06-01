***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.06.2022 11:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033811
BIST
11:582.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,40
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:5816,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:5817,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:58968,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 968,01
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MZHLD
|80,55
|11.633.799
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.919.473
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,14
|202.827.294
|% 9,56
|
|MRGYO
|1,67
|18.526.764
|% 8,44
|
|PENTA
|486,20
|45.472.638
|% 7,69
|
|AVGYO
|2,84
|23.197.451
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.021.625
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|52.961.712
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.489.347
|% -4,76
|
|THYAO
|49,80
|1.959.825.129
|% -0,20
|
|SASA
|37,70
|848.286.869
|% 3,34
|
|KRDMD
|14,99
|781.114.658
|% 1,97
|
|HEKTS
|32,14
|713.849.292
|% 2,62
|
|SISE
|21,14
|662.047.169
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|451.466.100
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,70
|442.499.640
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,30
|121.374.786
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,98
|224.237.997
|% -0,75
|
|KARSN
|7,12
|392.444.836
|% 1,86
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4281
|16,4368
|% 0,25
|
|Euro
|17,6201
|17,6393
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,6086
|20,7119
|% -0,03
|
|Frank
|17,0295
|17,1321
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% 0,15
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-6,98
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,78
|