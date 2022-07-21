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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

21.07.2022 18:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047228


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ULUUN 25,30 533.255.826 % 10,00  
COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
ORCAY 18,64 102.830.515 % 9,97  
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Frank 18,2184 18,3281 % -0,22  
Riyal 4,7005 4,7241 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 -5,01  
Altın Gr. 977 977 -2,18  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.635 6.738 -24,00  
Yarım 3.233 3.296 -12,00  
Çeyrek 1.621 1.648 -6,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,77 -0,10  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,05  
B. Petrol 105 105 0,95  
Seans Raporu 18:05
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