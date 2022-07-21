***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIST Fon Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu Değişikliği hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047228BIST