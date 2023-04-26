***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.04.2023 19:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Varlık Veya İhraççı Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141434
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1340
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.240,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.240,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4161
|19,4203
|% -0,02
|
|Euro
|21,4323
|21,4465
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,1267
|24,2477
|% 0,38
|
|Frank
|21,6992
|21,8299
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1616
|5,1874
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-9,35
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.078
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.529
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|-1,02
|